+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -5 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой

16 Ноября 2021 09:43
Поделиться:
Какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В каких регионах Казахстана наименьший доступ к чистой питьевой воде у населения
Количество больных коронавирусом снизилось в Казахстане Удельный вес заболевших КВИ среди невакцинированных почти 95% - Алексей Цой Проект постановления по реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке разработали в Правительстве

«Согласно поручению Главы Государства до 2025 года мы должны обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде. Эта задача будет реализована в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр отметил, что по итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 94,1%, в том числе: в селах - 90,1 %, в городах - 97,5%.

«До конца года необходимо достигнуть плановых показателей в селах – 91,8%, в городах – 98%», - резюмировал Бейбут Атамкулов.

Ранее сообщалось, по каким направлениям в Казахстане будут развивать агропромышленный сектор.

Глава Кабмина отметил, что Казахстан является одной из пяти стран мира с наибольшим потенциалом развития АПК. «Но чтобы реализовать этот потенциал, конечно, необходимо провести большую работу. В первую очередь, мы, конечно, в условиях пандемии нацелены на решение задачи обеспечения продовольственной безопасности. Вторая задача, которая пред нами стоит, это развитие экспортного потенциала», - сказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Общество   #МИИР РК   #Вода   #Нацпроекты  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
В каких регионах Казахстана наименьший доступ к чистой питьевой воде у населения
Количество больных коронавирусом снизилось в Казахстане
Удельный вес заболевших КВИ среди невакцинированных почти 95% - Алексей Цой
Проект постановления по реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке разработали в Правительстве
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
3 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
4 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
5 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
6 О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Читайте также
Проект постановления по реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке разработали в Правительстве
Вторым компонентом привито 69% взрослого населения Казахстана - Аскар Мамин
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив