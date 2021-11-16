Какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно поручению Главы Государства до 2025 года мы должны обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде. Эта задача будет реализована в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», - сказал Бейбут Атамкулов.
Министр отметил, что по итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 94,1%, в том числе: в селах - 90,1 %, в городах - 97,5%.
«До конца года необходимо достигнуть плановых показателей в селах – 91,8%, в городах – 98%», - резюмировал Бейбут Атамкулов.
Ранее сообщалось, по каким направлениям в Казахстане будут развивать агропромышленный сектор.
Глава Кабмина отметил, что Казахстан является одной из пяти стран мира с наибольшим потенциалом развития АПК. «Но чтобы реализовать этот потенциал, конечно, необходимо провести большую работу. В первую очередь, мы, конечно, в условиях пандемии нацелены на решение задачи обеспечения продовольственной безопасности. Вторая задача, которая пред нами стоит, это развитие экспортного потенциала», - сказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.
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