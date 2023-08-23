Какой процент населения Астаны пользуется общественным транспортом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице услугами общественного транспорта пользуется порядка 48% населения. Об этом сообщил и. о. заместителя руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Бауыржан Тайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе спрос на общественный транспорт очень высок и порядка 48% населения пользуется общественным транспортом у нас. Для обеспечения бесперебойной работы обслуживания у нас имеется 99 маршрутов, более 1500 водителей задействовано и порядка 1100 единиц автобусов», - сказал Бауыржан Тайбергенов на заседании постоянной комиссии маслихата города Астаны.

Он также добавил, что отрасль не стоит на месте и активно развивается с учетом современных запросов пассажиров.

«Вместе с тем, несмотря на имеющийся дефицит подвижного состава, на постоянной основе проводятся мероприятия по модернизации общественной сети. Возможность проведения данных мероприятий непосредственно связана с субсидированием за счет бюджетных средств убытков перевозчиков», - заявил Бауыржан Тайбергенов.

Согласно озвученным данным, в период за 2022-2023 года запущены пять новых маршрутов -.43, 327,328, 329,121. Оптимизированы 69 схем маршрутов, решены транспортные проблемы на 62 участках, увеличено количество графиков движения на 38 маршрутах на 62 единицы автобусов.