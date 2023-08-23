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    17:35, 23 Август 2023 | GMT +6

    Какой процент населения Астаны пользуется общественным транспортом

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице услугами общественного транспорта пользуется порядка 48% населения. Об этом сообщил и. о. заместителя руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Бауыржан Тайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе спрос на общественный транспорт очень высок и порядка 48% населения пользуется общественным транспортом у нас. Для обеспечения бесперебойной работы обслуживания у нас имеется 99 маршрутов, более 1500 водителей задействовано и порядка 1100 единиц автобусов», - сказал Бауыржан Тайбергенов на заседании постоянной комиссии маслихата города Астаны.

    Он также добавил, что отрасль не стоит на месте и активно развивается с учетом современных запросов пассажиров.

    «Вместе с тем, несмотря на имеющийся дефицит подвижного состава, на постоянной основе проводятся мероприятия по модернизации общественной сети. Возможность проведения данных мероприятий непосредственно связана с субсидированием за счет бюджетных средств убытков перевозчиков», - заявил Бауыржан Тайбергенов.

    Согласно озвученным данным, в период за 2022-2023 года запущены пять новых маршрутов -.43, 327,328, 329,121. Оптимизированы 69 схем маршрутов, решены транспортные проблемы на 62 участках, увеличено количество графиков движения на 38 маршрутах на 62 единицы автобусов.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Транспорт Астана
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