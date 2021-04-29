Какой процент казахстанцев проживает за чертой бедности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2020 году составила 5,3% (в 2019 году – 4,3%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Рассматривая уровень бедности в разрезе регионов в 2020 году, следует отметить, что наиболее высокие значения зарегистрированы в Туркестанской (12,2%), Северо-Казахстанской (6,7%), Восточно-Казахстанской (6,5%) областях, наименьшее - в городе Нур-Султане (1,5%).

Сохранилась значительная дифференциация доходов в городской и сельской местности. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,7%, а в сельской местности - 7,6%. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2020 году наблюдалась в Атырауской (9,8 раза), Мангистауской (3,2 раза) областях.