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    08:27, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Какой процент казахстанцев проживает за чертой бедности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2020 году составила 5,3% (в 2019 году – 4,3%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Рассматривая уровень бедности в разрезе регионов в 2020 году, следует отметить, что наиболее высокие значения зарегистрированы в Туркестанской (12,2%), Северо-Казахстанской (6,7%), Восточно-Казахстанской (6,5%) областях, наименьшее - в городе Нур-Султане (1,5%).

    Сохранилась значительная дифференциация доходов в городской и сельской местности. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,7%, а в сельской местности - 7,6%. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2020 году наблюдалась в Атырауской (9,8 раза), Мангистауской (3,2 раза) областях.


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