Какой препарат применяют для снижения смертности при коронавирусе

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане применяют препарат дексаметазон, который, по данным ученых, снижает смертность среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В протокол лечения коронавирусной инфекции регулярно вносятся изменения комиссией при Министерстве здравоохранения. Мы работаем согласно утвержденному протоколу. По поводу противовоспалительного препарата дексаметазон - да, такой препарат есть. Он также нашими коллегами применяется в лечебном процессе по решению консилиума при осложнениях данной инфекции», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы.

Ранее в СМИ сообщалось, что ученые из Великобритании выяснили: дексаметазон уменьшает риск смерти среди людей, подключенных к аппаратам ИВЛ.



