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Какой препарат применяют для снижения смертности при коронавирусе

17 Июня 2020 16:22
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Какой препарат применяют для снижения смертности при коронавирусе

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане применяют препарат дексаметазон, который, по данным ученых, снижает смертность среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В протокол лечения коронавирусной инфекции регулярно вносятся изменения комиссией при Министерстве здравоохранения. Мы работаем согласно утвержденному протоколу. По поводу противовоспалительного препарата дексаметазон - да, такой препарат есть. Он также нашими коллегами применяется в лечебном процессе по решению консилиума при осложнениях данной инфекции», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы.

Ранее в СМИ сообщалось, что ученые из Великобритании выяснили: дексаметазон уменьшает риск смерти среди людей, подключенных к аппаратам ИВЛ.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Серик Сабеков

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