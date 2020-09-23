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Какой позиции придерживается партия «Ауыл»  по вопросу земельных отношений

Автор:  
Арайлым Мұрат
23 Сентября 2020, 17:10
Какой позиции придерживается партия «Ауыл»  по вопросу земельных отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой позиции придерживается партия «Ауыл» по вопросу земельных отношений. На этот вопрос в ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК ответил первый заместитель председателя НДПП «Ауыл» Толеутай Рахимбеков. По его словам, мы не можем торговать землей: ни в аренду, ни в продажу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая особую социально-экономическую значимость этого вопроса, позволю ответить себе на этот вопрос. Партия придерживается своего единого взгляда. Он однозначен и постояннен. Ни о какой аренде, приватизации земель сельхозназначения для иностранных граждан речи быть не может. На этом поставил точку Президент в своем Послании народу Казахстана», - подчеркнул Толеутай Рахимбеков.

Он отметил, что наши предки оставили эту землю нашему поколению в виде аманата.

«Наши предки своей кровью в многолетней жесточайшей борьбе с врагами отстояли эту землю и оставили нам, нашему поколению в виде аманата. Мы не можем сегодня торговать землей: ни в аренду, ни в продажу. Это взгляд партии «Ауыл», - заключил он.


Напомним, сегодня стартовал общенациональный опрос «Ел аманаты», организованный Народно-демократической патриотической партией «Ауыл». В него включены 15 самых волнующих всех казахстанцев вопросов, охватывающих самые разные социальные, экономические проблемы общества.



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