Какой подарок преподнес Ораза айт семье Тастанбековых из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Необычно крупная новорожденная девочка из Актобе родилась ровно через год - день в день - после своей сестры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее 15 июня в перинатальном центре Актобе родилась необычная девочка чей вес составил 6 килограммов 350 грамм, а рост - 63 сантиметра. Роды прошли естественным путем, мать и ребенок чувствуют себя нормально. За месяц новорожденная девочка-гигант набрала привес меньше килограмма.

«Мы назвали ее Каусар. За месяц после рождения она привесила совсем немного - сейчас ее вес составляет 7 килограммов. Раньше в семье не рождались такие крупные дети», - говорит тетя девочки Женис.

В семье Каусар шестая по счету. У нее 4 брата и одна сестра. Самому старшему мальчику в семье 14 лет, второму - 13, третьему - 7 , четвертому - 6. Девочке Раяне всего год.

«Раяна ровно на год старше Каусар. Она родилась ровно 15 июня 2017 года. И вот на Ораза айт 15 июня 2018 года родилась Каусар. Мы все были рады этому подарку», - делится тетя малышек.

Все дети в семье очень одаренные и воспитанные. Старшие помогают младшим.

Отец Каусар Ринат Тастанбеков работает вахтовым методом в Атырау, 34-летняя мать Бибигуль - домохозяйка. Семья Тастанбековых переехала в Актобе из Атырау год назад.