Какой орган принимает решение об амнистии заключенных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Последний закон об амнистии был принят 13 декабря 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с частями 1 и 2 статьи 78 Уголовного кодекса РК акт об амнистии издается Парламентом Республики Казахстан в отношении индивидуально не определенного круга лиц», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Согласно подпункту 15 статьи 476 Уголовно-процессуального кодекса к ведению суда относится рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговора – акта об амнистии (статья 6 УК РК), на основании которого лица, совершившие уголовный проступок, преступление небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

«Сюда же включается освобождение от наказания, его сокращение, замена более мягким видом наказания, либо освобождение от дополнительного вида наказания», - добавили в министерстве.

Ранее в МВД рассказали о категориях заключенных, которые не подлежат амнистии.