Какой объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане

- В 2024 году объем рынка розничной электронной коммерции (внутренний рынок) с учетом маркетплейсов составил 3156,4 млрд. тенге, из них оборот розничной торговли через платформу электронной коммерции (маркетплейс) составил 2679,8 млрд. тенге (84,9%), предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственный Интернет-ресурс – 476,5 млрд. тенге (15,1%), - говорится в отчете БНС.

Доля предприятий, использующих платформу электронной коммерции (маркетплейс) в 2024г. составила 82,5%, реализующих товары и услуги через собственный Интернет-ресурс – 26,8%, из них 9,3% осуществляют розничную электронную коммерцию (через маркетплейс и собственный Интернет-ресурс).

По данным Бюро, в 2024 году объем электронной коммерции услуг с учетом маркетплейсов составил 2443,4 млрд. тенге. Объем оказанных услуг через платформу электронной коммерции (маркетплейс) составил 2065,2 млрд. тенге (84,5%). Объем оказанных услуг через собственный Интернет-ресурс составил 378,2 млрд. тенге (15,5%).

За 2024 год наибольшую долю от общего объема розничной реализации товаров через маркетплейсы составили:

- телефоны и гаджеты – 27,4%,

- бытовая техника – 13,3%,

- одежда, обувь и спортивные товары – 10,3%,

- компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, компьютерные товары – 5,7%.

Средний чек для розничных товаров на маркетплейсах, реализованных через маркетплейсы составил – 17 572 тенге, для оказанных услуг – 3 274 тенге.

В розничной торговле наибольшая доля по реализации через собственный Интернет-ресурс приходилась на косметику, парфюмерию (22,4%), бытовую технику (13,4%), аптеки (11,8%), телефоны и гаджеты (10,1%), ювелирные изделия (8,7%) и продукты питания (8,3%).

Средний чек реализации через собственный Интернет-ресурс для розничных товаров составил 39 179 тенге, для оказанных услуг – 15 243 тенге.

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