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    10:57, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какой объем трансфертов из Нацфонда планируется привлечь в казахстанскую экономику

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой объем гарантированных трансфертов из Национального фонда планируется привлечь в казахстанскую экономику, рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге и в 2024 году - 2 трлн тенге», - уточнил Асет Иргалиев.

    Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.

    Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса был одобрен законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы».

    Теги:
    Финансы Миннацэкономики Парламент Асет Иргалиев Экономика Мажилис
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