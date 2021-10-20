Какой объем трансфертов из Нацфонда планируется привлечь в казахстанскую экономику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой объем гарантированных трансфертов из Национального фонда планируется привлечь в казахстанскую экономику, рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге и в 2024 году - 2 трлн тенге», - уточнил Асет Иргалиев.

Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса был одобрен законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы».