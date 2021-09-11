Какой объем штрафов был выписан за нарушение карантина в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой объем штрафов был выписан за нарушение карантинных ограничительных мер в Жамбылской области, рассказал на брифинге в СЦК заместитель акима региона Алмас Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января по 1 сентября (текущего года) мониторинговые группы провели 2 746 рейдов. В итоге было охвачено проверкой 52 780 объектов и в 930 были выявлены нарушения. Объем наложенных штрафов составил 106 млн тенге», - сообщил Алмас Мадиев.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в ковидном стационаре получают лечение 36 беременных женщин, из них семеро находятся в реанимации.

«По области с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18 836 случаев заболевания, что составляет на 100 тысяч населения по 1 654 человек. Случаев пневмонии зарегистрировано 7 117, что на 100 тысяч населения составляет – 625. С января по 10 сентября в области было зарегистрировано 13 829 случаев. Из них 1 005 беременных женщин, 3 601 детей получают стационарное лечение. На 100 тысяч населения показатель заболевания составляет 12 014», - проинформировал Алмас Мадиев.



