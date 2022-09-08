12:52, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6
Какой объем расходов предусмотрен для силовых структур в РК на следующий год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы силовых структур планируются в объеме 2,3 трлн тенге на 2023 год. Об этом сообщила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов в Мажилисе Парламента РК, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С учетом ограниченности по времени предлагаю подробное рассмотрение основных направлений расходов республиканского бюджета на 2022-2024 годы провести в рамках заседаний рабочей группы и комитетов», - сказала Татьяна Савельева.
По ее словам, в целом проект бюджета сбалансирован и сформирован с учетом задач, поставленных Главой государства и системы государственного планирования.
«На открытии сессии Парламента Глава государства выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. В настоящее время министерство финансов совместно с администраторами бюджетных программ уже приступило к детальной проработке каждого направления», - пояснила Татьяна Савельева.