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    12:52, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Какой объем расходов предусмотрен для силовых структур в РК на следующий год

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы силовых структур планируются в объеме 2,3 трлн тенге на 2023 год. Об этом сообщила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов в Мажилисе Парламента РК, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом ограниченности по времени предлагаю подробное рассмотрение основных направлений расходов республиканского бюджета на 2022-2024 годы провести в рамках заседаний рабочей группы и комитетов», - сказала Татьяна Савельева.

    По ее словам, в целом проект бюджета сбалансирован и сформирован с учетом задач, поставленных Главой государства и системы государственного планирования.

    «На открытии сессии Парламента Глава государства выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. В настоящее время министерство финансов совместно с администраторами бюджетных программ уже приступило к детальной проработке каждого направления», - пояснила Татьяна Савельева.


    Теги:
    Бюджет Майнинг Экономика Парламент Правоохранительные органы
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