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Какой объем ранних овощей необходим в Казахстане, сообщил Ербол Карашукеев

7 Февраля 2023, 10:54
Какой объем ранних овощей необходим в Казахстане, сообщил Ербол Карашукеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какова потребность Казахстана в ранних овощах, сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается контрактов по моркови, то складывается аналогичная ситуация как по картофелю, то есть акиматами вышеназванных трех областей снижены объемы потребности. В целом, объем контрактов регионов составляет 28,8 тысячи тонн», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр сообщил, что 11 регионов - в зеленой зоне, где имеются объемы контрактов свыше 100% (Атырауская, Костанайская, Туркестанская, Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, ЗКО, СКО, ВКО и г. Алматы).

8 регионов - в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (Актюбинская, Жамбылская, Алматинская, Абайская , Улытауская, Жетисуская области , гг. Астана, Шымкент.)

Павлодарская область - в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%. При этом в области имеются меморандумы с местными производителями на 5 тысяч тонн.

Потребность в импорте составляет 2 тысячи тонн, в ранних овощах – 3,8 тысячи тонн.

По капусте в рекомендуемый объем МСХ - 27,9 тысячи тонн - внесены изменения акиматами четырех областей – Абайской, Улытауской, Алматинскоц, Жамбылской.

Объем контрактов регионов составляет 19,1 тысячи тонн.

6 регионов - в зеленой зоне, где объемы контрактов свыше 100% (Костанайская, Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская, ВКО, СКО).

9 регионов - в жёлтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, ЗКО, Павлодарская, Абайская области, гг. Астана, Алматы и Шымкент)

5 регионов - в красной зоне, где объемы контрактов менее 50% (Мангистауская, Алматинская, Жамбылская, Жетысуская и Улытауская области).

По капусте регионами представлена потребность по импорту – 4,1 тысячи тонн, по ранним овощам – 1,3 тысячи тонн.

По луку в рекомендуемый объем МСХ - 19,5 тысячи тонн, внесены изменения акиматами двух областей – Абайской и Алматинской. В целом, объем контрактов составляет 25,4 тысячи тонн лука.

14 регионов - в зелёной зоне, где имеются объемы контрактов свыше 100% (ЗКО, Туркестанская, Карагандинская, Жамбылская, Мангистауская, Акмолинская, Кызылординская, Атырауская, Улытауская области и гг. Астана и Алматы, ВКО, СКО).

6 регионов - в жёлтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100% (Актюбинская, Павлодарская, Костанайская, Абайская, Жетысуская области и г. Шымкент).

Потребность в импорте составляет 2,8 тысячи тонн, в ранних овощах – 2,2 тысячи тонн.


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