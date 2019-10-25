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Какой объем ненефтяных поступлений ожидается в РК в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дефицит бюджета на 2020 год запланирован на уровне 2,1% от ВВП со снижением до 1% в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов РК Берик Шолпанкулов, выступая на презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Базовый макроэкономический сценарий, заложенный в основу планирования республиканского бюджета обеспечивает поступательный рост ВВП, снижение среднегодового коридора инфляции до 3-5% в 2022 году. Дефицит бюджета на 2020 год запланирован на уроне 2,1% от ВВП со снижением до 1% в 2022 году», - сказал Берик Шолпанкулов.
Проектом бюджета, отметил вице-министр, не предусмотрено привлечение целевого трансферта из Национального фонда.
Продолжая реализацию новых социальных инициатив и развитие регионов, гарантированный трансферт, по поручению Елбасы, в 2020-2021 годах увеличен на 1,1 трлн тенге (в 2019 году на 250 млрд тенге, всего на 1,3 трлн тенге).
С 2022 года он будет поэтапно снижаться до 2 трлн тенге.
В законопроекте он предусмотрен в сумме 2,7 трлн тенге на 2020-2021 годы и 2,6 трлн тенге в 2022 году.
«Объем ненефтяных поступлений на 2020 год запланирован в размере 7,6 трлн тенге, с ростом к плану текущего года на 1,1 трлн тенге или на 16%. В текущем году по сравнению с 2018 годом, он увеличен на 1,3 трлн тенге. Увеличение объема ненефтяных поступлений свидетельствует об укреплении устойчивости налоговых поступлений», - резюмировал Берик Шолпанкулов.
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