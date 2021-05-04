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    10:15, 04 Май 2021 | GMT +6

    Какой объем льготных кредитов предоставят МСБ в 2021 году в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в рамках расширения доступа МСБ к финансированию будет предоставлено более 2,5 трлн тенге льготного кредитования. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году в рамках расширения доступа МСБ к финансированию будет предоставлено более 2,5 трлн тенге льготного кредитования с охватом около 47 тысяч проектов», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в республике проведена работа по сокращению сроков рассмотрения заявок бизнеса по программам поддержки предпринимательства с 21 до 5 рабочих дней.

    Цифровизация госуслуг в рамках субсидирования и гарантирования кредитов увеличилась до 97% в текущем году.

    «С 1 апреля по 1 июля 2021 года введена отсрочка на уплату всех налогов из фонда оплаты труда для субъектов МСБ. Это позволило бизнесу сохранить порядка 200 млрд тенге. Приостановлено принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности субъектов МСБ до 1 июля 2021 года. Это поможет бизнесу высвободить 279 млрд тенге для оборотного капитала», - отметил Аскар Мамин.

    Премьер добавил, что приняты меры по отсрочке платежей по кредитам в банках второго уровня до 1 июля 2021 г. Объем отсроченных платежей составит 750 млрд тенге.

    «Сейчас наша задача состоит в том, чтобы помочь предпринимателям развивать свой бизнес. Принимаемые меры позволят сформировать до 0,8 процентных пункта в структуре роста экономики в текущем году», - заключил Аскар Мамин.


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