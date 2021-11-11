Какой объем инвестиций привлечен в экономику столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой объем инвестиций привлечен в экономику города Нур-Султана в текущем году, рассказала заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Айжан Тугельбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем привлеченных в экономику города инвестиций сегодня составил 731 млрд тенге, что на 5,3 млрд выше уровня 2020 года. По прогнозам до 2024 года будет привлечено около 4,3 трлн тенге капиталовложений», - сказала Айжан Тугельбаева, выступая на заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Ранее сообщалось, что объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие 2021 года составил 3 трлн 211 млрд тенге.

«Объем валового регионального продукта за первое полугодие 2021 года составил 3 трлн 211 млрд тенге с ростом на 5% к соответствующему периоду 2020 года. Доля регионов в валовом внутреннем продукте составила 10%», - сказала Айжан Тугельбаева.

В планах обеспечить ежегодный рост ВВП в среднем до 4% с ростом объема к 2024 году до