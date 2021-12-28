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Какой объем электроэнергии Казахстан закупает у России

28 Декабря 2021 15:11
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Какой объем электроэнергии Казахстан закупает у России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об объеме электроэнергии, закупаемой Казахстаном у России, рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации главы Минэнерго, по итогам 2021 года выработка электрической энергии ожидается на уровне 113,7 млрд. кВтч, рост потребления по сравнению с 2020 годом составит порядка 6%.

Но вместе с тем, министром энергетики отмечается дефицит электрической энергии в объеме 0,25 млрд. кВтч, который покрывается за счет энергоисточников Российской Федерации.

В целях покрытия потребности экономики в электроэнергии планируется ввод 11 ГВт генерирующих мощностей в рамках модернизации действующих и строительства новых электростанций, а также ввода возобновляемых источников энергии и к 2030 году планируется увеличение выработки электрической энергии до 141,2 млрд. кВтч.

Глава Минэнерго назвал 3 ведущих проекта развития электроэнергетической отрасли.

Первый - строительство газотурбинной установки с электрической мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором на Актюбинской ТЭЦ, стоимостью 21,7 млрд. тенге.

Второй - восстановление энергоблока №1 с электрической мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1, стоимостью 110,5 млрд. тенге.

Третий - расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 мощностью 636 МВт, стоимостью 450 млрд. тенге.

«По итогам реализации данных проектов к 2025 году будет обеспечен ввод дополнительных мощностей на суммарную установленную мощность свыше 1 100 МВт. Кроме того, рассматривается вопрос строительства 4 и 5 блоков на ГРЭС 2», - добавил Магзум Мирзагалиев.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Экономика   #Россия  
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Автор:

Серик Сабеков

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