Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Какой объем целевых трансфертов получили регионы РК

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2022, 14:10
Какой объем целевых трансфертов получили регионы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы местных бюджетов за восемь месяцев текущего года составили 6,3 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не исполнено 155 млрд. тенге. В текущем году регионам предусмотрены целевые трансферты на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 сентября им выделено 1,9 трлн тенге. Из них освоено – 95,6%. Не исполнено – 85 млрд. тенге, в том числе экономия – 7 млрд тенге, не освоено - 78 млрд тенге», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Наибольшее неосвоение, по словам министра, сложилось в Алматинской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областях.

«Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства», - пояснил Ерулан Жамаубаев.


Правительство РК   Экономика   Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК