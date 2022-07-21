21 Июля 2022 20:22

Какой налог на лимузины в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с налоговым законодательством лимузины облагаются налогом в зависимости от объема двигателя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Для расчета используется месячный расчетный показатель.

Ставка транспортного налога также зависит от даты первичной госрегистрации или ввоза в страну.

Лимузины с объемом двигателя свыше 3000 куб. см, прошедшие первичную государственную регистрацию или ввезенные на территорию РКдо 31 декабря 2013 года, облагаются налогом по следующей ставке:

- свыше 3 000 до 4 000 включительно - 15 МРП;

- свыше 4 000 - 117 МРП.

Лимузины с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенные (изготовленные или собранные) в Казахстане или ввезенные на территорию республики после 31 декабря 2013 года, облагаются по следующей ставке:

- свыше 3 000 до 3 200 включительно - 35 МРП;

- свыше 3 200 до 3 500 включительно - 46 МРП;

- свыше 3 500 до 4 000 включительно - 66 МРП;

- свыше 4 000 до 5 000 включительно - 130 МРП;

- свыше 5 000 - 200 МРП.

Исчисление налога на транспортные средства по лимузинам осуществляется на основании сведений, представляемых уполномоченными органами, осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств. Данная норма действует с 2011 года.

При этом в случае ошибочного исчисления налога, налоговый орган вправе пересмотреть исчисленную сумму налога в пределах срока исковой давности (три года).

Вместе с тем, в соответствии с налоговым законодательством, при пересмотре налоговым органом исчисленных сумм налога на транспортные средства с физических лиц, после наступления срока уплаты налога за соответствующий налоговый период, начисление пени не производится.

Фото: pinterest.com