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    15:32, 29 Март 2021 | GMT +6

    Какой МРП применяется при расчете налога на транспорт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая сумма МРП применяется при расчете налога на транспорт? На этот вопрос ответил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Азамат Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При расчете налога на транспорт применяется МРП, действующий на тот налоговый период, на который рассчитан налог, то есть, на 1 января 2020 года. В частности, мы рассчитали налог на транспорт за 2020 год, когда МРП на 1 января составлял 2651 тенге», - пояснил Азамат Садыков.

    Ранее он пояснял, как начисляются налоги на транспортные средства и от чего зависит сумма налога.


    Теги:
    Транспорт Налоги Экономика
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