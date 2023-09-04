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    12:37, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какой материальный ущерб наносят телефонные террористы, сообщили в МВД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какой материальный ущерб наносят государству и обществу заведомо ложные сообщения об актах терроризма, рассказали на брифинге в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве сообщили, что такое преступное деяние, как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» является одним из наиболее опасных преступлений, посягающих на общественный порядок.

    По подсчетам МВД, на выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге.

    «Всего за последние три года за такие ложные сообщения было осуждено 115 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. В результате таких действий за нарушение графика работы различных организаций и предприятий государству и обществу нанесен ущерб в более чем 6,3 миллиарда тенге. Из них ущерб государству составил 1,8 миллиарда тенге, юридическим лицам - 3,1 миллиарда тенге, физическим лицам - 1,4 миллиарда тенге», - проинформировал заместитель начальника управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК Алмас Талканбаев.

    По его словам, как правило, подобные звонки совершаются без каких-либо определенных целей, от безделья, ради шутки либо под влиянием алкоголя.

    «Мотивы совершения преступления могут быть различными – месть, хулиганство, желание парализовать работу предприятия или учреждения, сорвать занятие в учебных заведениях, желание проверить «качество» работы правоохранительных органов. Среди несовершеннолетних основные мотивы – это стремление продемонстрировать друзьям свою смелость, рискованность, решительность, нежелание присутствовать на занятиях или неподготовленность к уроку», - объяснил Алмас Талканбаев.

    В МВД напомнили, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей

    (14,5 млн тенге), либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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