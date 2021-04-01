Какой максимальный срок наказания в Казахстане за бытовое насилие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой максимальный срок наказания назначен в Казахстане за бытовое насилие, рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спектр преступлений бытового насилия широкий: преступления небольшой тяжести вплоть до убийства жертв. За преступления небольшой и средней тяжести минимальный срок наказания может быть до двух лет лишения свободы. За убийство – до 20 лет лишения свободы либо пожизненное, если совершено с особой жесткостью», - прокомментировал Алексей Милюк.

В то же время начальник управления следственного департамента МВД РК Ерден Шулден проинформировал, что за три месяца 2021 года в республике зарегистрировано всего 68 тысяч 697 уголовных правонарушений. Из них в семейно-бытовой сфере – 203 уголовных правонарушений.