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    15:03, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Какой максимальный срок наказания в Казахстане за бытовое насилие

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой максимальный срок наказания назначен в Казахстане за бытовое насилие, рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спектр преступлений бытового насилия широкий: преступления небольшой тяжести вплоть до убийства жертв. За преступления небольшой и средней тяжести минимальный срок наказания может быть до двух лет лишения свободы. За убийство – до 20 лет лишения свободы либо пожизненное, если совершено с особой жесткостью», - прокомментировал Алексей Милюк.

    В то же время начальник управления следственного департамента МВД РК Ерден Шулден проинформировал, что за три месяца 2021 года в республике зарегистрировано всего 68 тысяч 697 уголовных правонарушений. Из них в семейно-бытовой сфере – 203 уголовных правонарушений.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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