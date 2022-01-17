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Какой контингент школьников будет обучаться в штатном режиме

17 Января 2022 13:10
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Какой контингент школьников будет обучаться в штатном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1-2 классы будут обучаться в штатном режиме в третьей четверти. Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Кроме того, учащиеся 1, 2 классов будут обучаться в штатном режиме, учитывая их возрастные особенности. Мы все понимаем, что учащиеся 6-7 лет первых и вторых классов не настолько самостоятельные, что могут включать компьютер, платформу самостоятельно, чтобы качественно получить образование. Для учащихся 3-5 классов принято решение, что они будут заниматься в дежурных группах. Оставшиеся школьники будут проходить обучение в дистанционном формате», - пояснила председатель Комитета дошкольного и среднего образования.

По словам Гульмиры Каримовой, если количество учащихся менее 600, обучение пройдет в штатном режиме. Также для всех сельских школ обучение пройдет в штатном режиме.

«Почему принята норма 600 человек? У нас в прошлом году уже был такой опыт, когда учащиеся до 300 человек в школах занимались в штатном режиме. В принципе работа прошла успешно, очагов заражений не было. Поэтому учитывается контингент обучающихся, проектная мощность школы, наличие кабинетов, больших и широких коридоров», - добавила спикер.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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