Какой контент был интересен аудитории в TikTok в 2022 году

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Какие ниши и какой контент интересен аудитории в TikTok? Как можно выйти на заработок? Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала генеральный директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и Центральной Азии Анастасия Панина.

«В начале декабря мы подвели итоги года и рассказали о самых интересных авторах, трендах, видео, музыкальных треках, инструментах и проектах платформы, которые сделали этот год в TikTok в Казахстане особенным. Стереотипное представление о том, будто TikTok - это сплошь видео с танцами и липсинками, окончательно уходит в прошлое. По результатам этого года мы видим, что, в первую очередь, популярность набирают авторы полезного, познавательного контента, который стал уже самостоятельной категорией в итогах 2022: обратите внимание, например, на талантливых учителей из проекта Jump2Mars, молодого преподавателя математики Данияра и, конечно, Улана Усенова, который стал «прорывом года» благодаря своему неповторимому подходу к преподаванию химии», - отметила генеральный

директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и Центральной Азии

Анастасия Панина подчеркнула, что пользователей TikTok объединяет любовь к вкусной еде: тема кулинарии стала одной из самых актуальных на платформе, казахстанцы массово присоединились к тренду с приготовлением маклюбе, делились любимыми рецептами других популярных и национальных блюд.

«И это далеко не все, что интересовало сообщество в Казахстане: среди популярных тем были также мода, красота, спорт, искусство, музыка, видеоигры, комедийные скетчи, жизненные зарисовки и многое другое - каждый в этом году мог найти в TikTok контент себе по душе», - сказала генеральный директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и Центральной Азии.

Анастасия Панина отметила, что в первую очередь TikTok дает возможность авторам завоевать любовь аудитории - это ценный актив, который впоследствии может помочь и в плане монетизации творческой деятельности: все больше авторов зарабатывают на жизнь благодаря TikTok и даже делают творчество на платформе своей профессией.

«В первую очередь, авторы имеют возможность зарабатывать на платформе через сотрудничество с брендами. В TikTok большое количество возможностей для таких коллабораций, и благодаря авторам TikTok бренды делают свои кампании еще более эффективными и привлекательными для широкой аудитории», - сказала спикер.

По ее словам, многие авторы приобретают благодаря TikTok репутацию экспертов в своей сфере и развивают свой личный бренд. Это помогает им зарабатывать, используя свою экспертизу и талант: например, художник может заинтересовать потенциальных покупателей своими картинами, эксперт по стилю - оказывать консультации по индивидуальному подбору модного образа, а популярный в TikTok музыкальный исполнитель - получать приглашения на выступления.