Какой иммунитет сильнее – после болезни или вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева объяснила необходимость вакцинирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неправильно думать, что естественный иммунитет после коронавирусной инфекции более безопасный, чем иммунитет после вакцинации. Выработка иммунитета после вакцинации несет меньше рисков, чем его естественное формирование. Так как невозможно предсказать степень тяжести заболевания, осложнения и исход заболевания после заражения Covid-19», - сказала Ляззат Ералиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, даже переболевшим коронавирусной инфекцией не стоит пренебрегать вакцинацией.

«Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, так как со временем уровень защиты антител снижается и возникает опасность повторного заражения. После первой дозы вакцины начинают вырабатываться антитела и увеличиваются со временем. Но в первые дни после вакцинации, до того, как защитные антитела еще не успели выработаться, человек может заразиться, особенно при несоблюдении противоэпидемических мер», - отметила врач.

«Это не значит, что его заразила вакцина, это значит, что произошло естественное заражение. Чтобы человек стал полностью защищенным, необходимо получить полный курс вакцинации», - заключила Л. Ералиева.