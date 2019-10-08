Какой грипп будет циркулировать в этом эпидсезоне в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю зарегистрировали 524 случая острых респираторных вирусных инфекций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, 66% заболевших составляют дети до 14 лет.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе стабильная. Случаев гриппа не зарегистрировано», - отметила главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Беккожина.

С 1 октября проводится иммунизация жителей региона против гриппа. По словам С. Беккожиной, закуплено 60 тыс. доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства.

«Приобретенный в предыдущем году противогриппозный иммунитет не спасает от вируса гриппа этого года. Это обусловлено ежегодной мутацией вируса гриппа. Поэтому необходимо ежегодно получать прививку только вакциной текущего года производства. Иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона - 12 месяцев. Вакцину лучше ставить в октябре-ноябре», - сказала она.

В предстоящий сезон 2019-2020 годов актуальны 4 штамма вируса гриппа типа A/Brisbane (H1N1), A/Kansas(H3N2), B/Colorado и B/Phuket.

«Важно знать: вирус гриппа легко передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека при кашле и чихании, через предметы общего пользования. Большинство ОРВИ протекает легко, но грипп отличается тяжелой клинической картиной: температура тела 39-40˚С, сильный озноб, кашель, общая слабость, насморк, сильные головные боли, боль и ломота в мышцах и суставах», - рассказала С. Беккожина.

Специалист департамента добавила, что грипп опасен осложнениями. Наиболее частое – острые пневмонии. Грипп снижает сопротивляемость организма. На фоне ослабленного иммунитета может развиться энцефалит, а у беременных – угроза выкидыша или преждевременные роды.