Какой госзаказ будет размещен на подготовку по медицинскому и фармацевтическому направлению в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какой государственный заказ будет размещен на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в этом году сообщается в проекте приказа Минздрава, размещенного на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе отмечено - разместить государственный образовательный заказ:

1) на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в организациях высшего и (или) послевузовского образования, на 2023-2024 учебный год в количестве 1100 мест;

2) на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2023-2024 учебный год в количестве 1600 мест на конкурсной основе в организациях высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров, в том числе 5 мест на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, для детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков

и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей;

3) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре на 2023-2024 учебный год в количестве 275 мест на конкурсной основе в организациях высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров;

4) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре в организации высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров и имеющих особый статус, на 2023-2024 учебный год в количестве 50 мест согласно приложению 2 к настоящему приказу;

5) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в докторантуре PhD на 2023-2024 учебный год в количестве 160 мест согласно приложению 3 к настоящему приказу;

6) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием в резидентуре на 2022-2023 учебный год в количестве 2500 мест согласно приложению 4 к настоящему приказу;

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться по ссылке.