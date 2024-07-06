Какой экзамен будут сдавать желающие получить гражданство Казахстана

В Министерстве науки и высшего образования разработали правила сдачи тестирования на знание государственного языка, основ Конституции РК, а также истории для получения гражданства Казахстана. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

В целом, экзамен состоит из 100 тестовых заданий, из них:

по казахскому языку – 60, в том числе по части аудирования – 20, по части чтения – 40 по основам Конституции РК – 15 по истории Казахстана – 25.

Пороговый балл по тестированию должен быть не менее 60 баллов, в том числе по блокам:

по казахскому языку по части аудирования – не менее 12 баллов, по части чтения – не менее 24 баллов

по основам Конституции РК – не менее 9 баллов

по истории Казахстана – не менее 15 баллов.

Тестирование проводится в НЦТ один раз в квартал за исключением праздничных и выходных дней. По итогам тестирования иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается электронный сертификат на 2 года.

Общее время, предоставляемое для тестирования составляет 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями дополнительно предоставляется 30 минут.