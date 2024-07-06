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    19:00, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Какой экзамен будут сдавать желающие получить гражданство Казахстана

    Паспорт төлқұжат
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Министерстве науки и высшего образования разработали правила сдачи тестирования на знание государственного языка, основ Конституции РК, а также истории для получения гражданства Казахстана. Соответствующий документ опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

     В целом, экзамен состоит из 100 тестовых заданий, из них:

    1. по казахскому языку – 60, в том числе по части аудирования – 20, по части чтения – 40
    2. по основам Конституции РК – 15
    3. по истории Казахстана – 25.

    Пороговый балл по тестированию должен быть не менее 60 баллов, в том числе по блокам:

    • по казахскому языку по части аудирования – не менее 12 баллов, по части чтения – не менее 24 баллов
    • по основам Конституции РК – не менее 9 баллов
    • по истории Казахстана – не менее 15 баллов.

    Тестирование проводится в НЦТ один раз в квартал за исключением праздничных и выходных дней. По итогам тестирования иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается электронный сертификат на 2 года.

    Общее время, предоставляемое для тестирования составляет 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями дополнительно предоставляется 30 минут.

    Теги:
    Кандасы Гражданское общество и НПО Общество Казахский язык
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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