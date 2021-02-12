Какой экономический рост ожидают в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ограничат дополнительные трансферты из Национального фонда. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции «Nur Otan» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качественный и устойчивый экономический рост будет обеспечен за счёт сбалансированной макроэкономической политики, дальнейшей диверсификации экономики, таргетированного привлечения инвестиций и проактивного продвижения экспорта», - сказал Аскар Мамин.

Премьер-Министр добавил, что будут оптимизированы расходы бюджета и ограничены дополнительные трансферты из Национального фонда.

«В результате реализации новых рычагов диверсификации экономики и пополнения бюджета к 2025 году ненефтяной дефицит бюджета составит 6%, общий дефицит – не более 3%», - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава Кабмина проинформировал, что будет осуществлено поэтапное снижение уровня инфляции с 6,1% в 2020 году до 3-4% в 2025 году.

«К 2025 году ежегодные темпы роста экономики составят более 5%. В текущем году будет обеспечен экономический рост на уровне 3%. В результате реализации новых мер по привлечению инвестиций объём ежегодных валовых прямых иностранных инвестиций вырастет с 15,9 млрд долларов в 2021 году до 30 млрд долларов в 2025 году. При этом уровень инвестиций в основной капитал с доведением до 30% от ВВП к 2025 году», - резюмировал Аскар Мамин.