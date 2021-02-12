Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Какой экономический рост ожидают в 2021 году в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
12 Февраля 2021, 12:45
Какой экономический рост ожидают в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ограничат дополнительные трансферты из Национального фонда. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции «Nur Otan» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качественный и устойчивый экономический рост будет обеспечен за счёт сбалансированной макроэкономической политики, дальнейшей диверсификации экономики, таргетированного привлечения инвестиций и проактивного продвижения экспорта», - сказал Аскар Мамин.

Премьер-Министр добавил, что будут оптимизированы расходы бюджета и ограничены дополнительные трансферты из Национального фонда.

«В результате реализации новых рычагов диверсификации экономики и пополнения бюджета к 2025 году ненефтяной дефицит бюджета составит 6%, общий дефицит – не более 3%», - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава Кабмина проинформировал, что будет осуществлено поэтапное снижение уровня инфляции с 6,1% в 2020 году до 3-4% в 2025 году.

«К 2025 году ежегодные темпы роста экономики составят более 5%. В текущем году будет обеспечен экономический рост на уровне 3%. В результате реализации новых мер по привлечению инвестиций объём ежегодных валовых прямых иностранных инвестиций вырастет с 15,9 млрд долларов в 2021 году до 30 млрд долларов в 2025 году. При этом уровень инвестиций в основной капитал с доведением до 30% от ВВП к 2025 году», - резюмировал Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Нур Отан   Экономика   Политические партии   Нефть  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре