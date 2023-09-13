Какой экономический эффект ожидается от строительства АЭС в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Журналисты попросили вице-министра национальной экономики РК Азамата Амрина назвать экономический эффект, который ожидается от строительства АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, сначала необходимо провести референдум, о котором сказал Глава государства. И уже исходя из референдума какое-то решение будет. Но, на мой взгляд, важна в первую очередь безопасность, нужны какие-то новые технологии, должны быть обязательно казахстанские кадры. И только с учетом этих критериев, наверное, нужно принимать решение», - сказал Азамат Амрин на брифинге в Правительстве.

По его словам, главная выгода заключается в самом факте производства электроэнергии.

«Выгода в том, что для того, чтобы что-то производить, нужна электроэнергия. Как вы знаете, у нас был дефицит энергии, сейчас есть какой-то профицит. Если будет дополнительная энергия, это будет дополнительная возможность развития экономики», - добавил спикер.