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Какой эффект даст законопроект о развитии агломераций

23 Ноября 2022, 16:21
Какой эффект даст законопроект о развитии агломераций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров пояснил, какой эффект даст законопроект о развитии агломераций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Едил Жанбыршин поинтересовался у министра, какой эффект даст в экономическом и социальном плане законопроект о развитии агломераций.

«Нами было проведено исследование. Критерии есть. Это говорит не только о численности населения, но туда входит инфраструктурная и транспортная логистика. Что касается экономического эффекта, то, во-первых, будут учитываться инфраструктурные составляющие местных агломераций, и после решения этих вопросов это даст новые возможности для предпринимательства, бизнеса. Мы ждем макроэкономический эффект. Необходимо усилить местную политику, чтобы это дало эффект на республиканском уровне», - прокомментировал министр национальной экономики.

Министр напомнил, что в качестве агломераций определят системы населенных мест с центрами в Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе.

«Возможно войдет и Караганда, и в будущем будут и другие агломерации. Что касается синергетического эффекта, то по нашему прогнозу уже со следующего года экономический рост в среднем будет составлять 4-4,1%. Но в целом, до 2025 года экономический рост ожидаем до 5%. Таков макроэкономический эффект», - пояснил глава ведомства Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили проекты законов «О развитии агломераций» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития агломераций».


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