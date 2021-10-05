Какой эффект даст строительство новых водохранилищ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об ожидаемом эффекте от реализации комплексных мер по обеспечению населения водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайший пятилетний период предстоит принять меры по реконструкции 120 каналов и строительству девяти крупных новых водохранилищ. Кроме того, необходимо на региональном уровне провести модернизацию, ремонт и обслуживание существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, в целом строительство новых и модернизация действующих водохранилищ и каналов, а также применение водосберегающих технологий позволят дополнительно ежегодно аккумулировать водные ресурсы в объеме 6,4 км3.

«Также данные меры нашли отражение в Национальном проекте «Жасыл Казахстан». Предлагаю поддержать принимаемые меры», - заключил премьер.



