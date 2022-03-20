Какой эффект даст природному нацпарку создание Улытауской области, рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель лесничества государственного национального природного парка «Ұлытау» Азамат Бейсалы прокомментировал инициативу Президента РК о создании Улытауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 марта 2022 года в Послании Президента Республики Казахстан Касым Жомарта Кемелевича народу Казахстана масштабные политические реформы коснутся и совершенствования административно-территориального устройства страны. В этой связи Президент предложил создать Абайскую и Улытаускую области. Центрами этих областей станут города Семей и Жезказган. Работаю руководителем лесничества в Государственном национальном природном парке «Улытау» новой Улытауской области. В этой связи, присвоение национальному гнезду Улытау статуса области поднимет народ Улытау на вершину», - сказал Азамат Бейсалы.

Он напомнил, что в 2021 году постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 867 создан государственный национальный природный парк «Улытау».

«После создания национального парка значительно увеличились и зарплаты работников лесного хозяйства. Мы вносим свой вклад в инициативу Президента Республики Казахстан по озеленению нашей страны, по посадке 2 млрд саженцев деревьев, а также неустанно работаем над озеленением новой Улытауской области. Лесное хозяйство - отрасль экономики», - отметил эксперт.

«Обследование лесов, учет, лесоразведение из семян и саженцев деревьев и кустарников, обновление леса, уход за лесом, заготовка древесины, ее обрезка и регулирование, выращивание рассады в питомниках, обводнение, защита леса от пожаров, вредителей и различных болезней, сбор грибов и древесного сока, удовлетворение потребностей народного хозяйства в древесине и лесной продукции - главная задача каждого лесника.

В заключение сердечно поздравляю всех коллег с Международным днем леса 21 марта, с великим днем «Ұлыстың ұлы күні», - заключил А. Бейсалы.