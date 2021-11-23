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    10:28, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Какой должна быть доля местного содержания в закупках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об установленных в закупках KPI касательно местного содержания рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения доли местного содержания в государственных закупках, установлены целевые индикаторы (KPI) по отраслям обрабатывающей промышленности», - Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    В частности, средняя доля местного содержания на 2021 год определена на уровне:

    - 77,3% - в стройматериалах;

    - 68,5% - в мебельной;

    - 65,5% - в легкой промышленности;

    - 53,7% - в целлюлозно-бумажной отрасли;

    - 36,2% - в химии;

    - 32,3% - в фармацевтике;

    - 19,5% - в машиностроении.

    Напомним, сегодня Б. Атамкулов сообщил о том, что внесены соответствующие изменения по применению инструмента местного содержания.

    «Учитывая международные обязательства, выработано 5 новых механизмов, направленных на защиту интересов отечественных производителей», - отметил министр.

    Теги:
    Местное содержание Экономика
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