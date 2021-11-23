Какой должна быть доля местного содержания в закупках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об установленных в закупках KPI касательно местного содержания рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения доли местного содержания в государственных закупках, установлены целевые индикаторы (KPI) по отраслям обрабатывающей промышленности», - Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В частности, средняя доля местного содержания на 2021 год определена на уровне:

- 77,3% - в стройматериалах;

- 68,5% - в мебельной;

- 65,5% - в легкой промышленности;

- 53,7% - в целлюлозно-бумажной отрасли;

- 36,2% - в химии;

- 32,3% - в фармацевтике;

- 19,5% - в машиностроении.

Напомним, сегодня Б. Атамкулов сообщил о том, что внесены соответствующие изменения по применению инструмента местного содержания.

«Учитывая международные обязательства, выработано 5 новых механизмов, направленных на защиту интересов отечественных производителей», - отметил министр.