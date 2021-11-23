Какой должна быть доля местного содержания в закупках
«В целях повышения доли местного содержания в государственных закупках, установлены целевые индикаторы (KPI) по отраслям обрабатывающей промышленности», - Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.
В частности, средняя доля местного содержания на 2021 год определена на уровне:
- 77,3% - в стройматериалах;
- 68,5% - в мебельной;
- 65,5% - в легкой промышленности;
- 53,7% - в целлюлозно-бумажной отрасли;
- 36,2% - в химии;
- 32,3% - в фармацевтике;
- 19,5% - в машиностроении.
Напомним, сегодня Б. Атамкулов сообщил о том, что внесены соответствующие изменения по применению инструмента местного содержания.
«Учитывая международные обязательства, выработано 5 новых механизмов, направленных на защиту интересов отечественных производителей», - отметил министр.