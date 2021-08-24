Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК рассказали о справке, которая освобождает гражданина РК от вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Документом, освобождающим от получения вакцины, является справка, выдаваемая в медицинской организации врачом (участковым или другим узкопрофильным врачом – онкологом, гематологом и т.д., состоящим на диспансерном учете). Она выдается в медицинской организации по решению врачебно-консультативной комиссии», - сообщили в Минздраве в ответ на запрос Казинформа.
Согласно предоставленной информации, справка о медицинских противопоказаниях выдается с учетом вида, стадии, тяжести заболевания, осложнений, сопутствующих заболеваний.
«При наличии стойких противопоказаний (гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе (опухоль Квинке или анафилактический шок) вакцинация не проводится», - заключили эксперты.
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