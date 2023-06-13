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    11:25, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на конец мая составили 15,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,2 трлн тенге или 8,3%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 508,1 млрд тенге, пенсионных взносов – 837,4 млрд тенге, пенсионных выплат – 100,9 млрд тенге, досрочных изъятий – 62,8 млрд тенге», - сказал Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка также отметил, что в целях диверсификации портфеля пенсионных активов и инвестирования на зарубежных рынках с начала 2023 года приобретено 1,1 млрд долларов США.

    «Национальный Банк будет отслеживать развитие ситуации на внешнем и внутреннем рынках и продолжит работу по обеспечению макроэкономической стабильности и дальнейшему снижению инфляции», - добавил Галымжан Пирматов.


    Теги:
    Правительство РК Экономика ЕНПФ Правительство
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