Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на конец мая составили 15,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,2 трлн тенге или 8,3%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 508,1 млрд тенге, пенсионных взносов – 837,4 млрд тенге, пенсионных выплат – 100,9 млрд тенге, досрочных изъятий – 62,8 млрд тенге», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка также отметил, что в целях диверсификации портфеля пенсионных активов и инвестирования на зарубежных рынках с начала 2023 года приобретено 1,1 млрд долларов США.

«Национальный Банк будет отслеживать развитие ситуации на внешнем и внутреннем рынках и продолжит работу по обеспечению макроэкономической стабильности и дальнейшему снижению инфляции», - добавил Галымжан Пирматов.