Какой дефицит бюджета ожидается в 2021 году в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет чего Казахстан намерен увеличить доходы в бюджет в 2021 году, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поступления на 2021 год прогнозируются на уровне 11,4 трлн тенге. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов составят в 2021 году 6,9 трлн тенге, в 2022 году – 8,6 трлн тенге, в 2023 году – 9,2 трлн тенге. Увеличение в основном ожидается по КПН, НДС и экcпортно-таможенной пошлине на сырую нефть», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.
Глава Минфина добавил, что дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением с 3,4% к ВВП в 2021 году до 2,1% к ВВП в 2023 году. Расходы в 2021 году составят 14 трлн тенге. Текущие расходы бюджета определены на уровне 13,1 трлн тенге на следующий год . Объем бюджета развития планируется в сумме 900 млрд тенге в 2021 году.
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