Какой будет зима в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, зима в Северо-Казахстанской области ожидается близкой к климатической норме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина рассказала, что в декабре увеличится число дней с метелями. Средняя за месяц температура воздуха составит минус 12-14 градусов, что считается в пределах нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, днем - до 0-5 мороза. Затем понижение ночью до 20-25 мороза, днем - до 10-15 мороза. Ощутимые морозы – ночью до минус 30-35 градусов, днем до 20-25 градусов мороза - ожидаются в середине и в конце декабря.

«Январь - самый холодный месяц в году, так как усиливается влияние Монгольского (Сибирского) антициклона. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 35-40 градусов. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы - минус 17-20 градусов. В январе будет господствовать антициклон, который принесет на территорию области уже в начале месяца значительные понижения температуры воздуха. В отдельные дни с прохождением фронтальных разделов ожидаются метели, снегопады и усиление ветра», - сообщила Н. Левина.

Февраль хоть и завершает сезон зимы, однако его климатические характеристики и циркуляционные особенности близки к январским. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы - минус 14-16 градусов.

«В феврале с частой сменой воздушных масс будет наблюдаться неустойчивая погода с частыми перепадами температуры воздуха. Местами снег, метель, порывистый ветер ожидаются во второй половине первой декады, в начале второй и в конце третьей декад. В течение месяца будут колебания температур воздуха ночью от 30-35 до 15-20 мороза, днем - от 20-25 до 5-10 мороза», - сказала Н. Левина.

Первая половина марта в Северо-Казахстанской области – еще зимний период. По прогнозам синоптиков, первый весенний месяц 2022-го года ожидается холодным. Среднемесячная температура воздуха будет ниже нормы на 1-2 градуса при норме 7-9 градусов мороза.

Количество осадков в марте предполагается около нормы, местами больше нормы. Местами снег, метель ожидаются во второй половине первой декады. Местами осадки - снег, дождь - гололед ожидаются в начале и конце второй декады, в конце третьей декады.