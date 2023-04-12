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Какой будет вторая волна паводка в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
12 Апреля 2023, 21:46
Какой будет вторая волна паводка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области повторный подъем уровня воды на реке Есиль ожидается в конце второй декады апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова на брифинге сообщила, что сейчас на территории Акмолинской области отмечается повторный подъем Есиля, связанный с притоком воды из рек Калкутан и Жабай.

«Вторая волна ожидается небольшой, не превысит максимального уровня первой волны - 996 см - и существенного влияния на развитие паводковой обстановки по области не окажет», - подчеркнула Кымбат Мергалимова.

Она проинформировала, что пик паводка прошел районы им. Г. Мусрепова и Шал акына. Максимальный уровень воды в Сергеевском водохранилище составил 996 см, перелив через гребень плотины – 196 см. Сейчас пик паводка проходит в Есильском районе. Максимальный уровень отметили на гидрологическом посту в селе Покровка – 1100 см.

«Подъемы уровня воды у Петропавловска, связанные с переливом Сергеевского водохранилища, начнутся на этой неделе, пик ожидается 18-21 апреля. Прогнозируемый уровень воды - 1050-1070 см. Сейчас отмечается выход воды в пойму, перелив через автодорогу международного значения «Челябинск-Новосибирск», у поселка Заречный, дорогу к селу Прибрежное», - добавила Кымбат Мергалимова.


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