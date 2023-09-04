Какой будет структура обновленного Министерства культуры и информации РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовлено постановление Правительства «О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан». Оно предусматривает реорганизацию министерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, разработано положение о Министерстве культуры и информации РК, реорганизованном из Министерства информации и общественного развития.

В документе отмечено, что министерство осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия, доступа к информации, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию и государственное регулирование.

Министерство имеет ведомства:

- республиканское государственное учреждение «Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

- республиканское государственное учреждение «Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

- республиканское государственное учреждение «Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

- республиканское государственное учреждение «Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

- республиканское государственное учреждение «Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

- республиканское государственное учреждение «Комитет по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

- республиканское государственное учреждение «Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Республики Казахстан».

Задачами ведомства определены:

формирование государственной политики в сферах:

- культуры, а также международных культурных связей;

- охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

- кинематографии;

- государственных символов;

- архивного дела и документационного обеспечения управления;

- электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней;

- в области ономастики;

- креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;

информации;

- доступа к информации;

- защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

телерадиовещания;

- средств массовой информации;

- государственной молодежной и семейной политики;

- модернизации общественного сознания;

- благотворительности;

- волонтерской деятельности;

- медиации;

- обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия;

- взаимодействия государства, гражданского общества и общественных советов.

Положение также предусматривает полномочия и функции министерства.

В ведении министерства и его ведомств находятся:

1. АО «Qazcontent».

2. АО «Агентство»Хабар».

3. АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

4. АО «Казтелерадио».

5. АО «Қазақ әуендері».

6. АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

7. НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».

8. НАО «Государственный центр поддержки национального кино».

9. ТОО «Қазақ газеттері».

9. АО «Казахстанский институт общественного развития» и ряд других организаций.

Документ размещен на сайте открытых НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.

Реорганизация МИОР РК производится согласно Указу Президента РК от 1 сентября 2023 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».

Ранее сообщалось, что Аида Балаева назначена министром культуры и информации РК.