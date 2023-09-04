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    11:38, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какой будет структура обновленного Министерства культуры и информации РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовлено постановление Правительства «О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан». Оно предусматривает реорганизацию министерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, разработано положение о Министерстве культуры и информации РК, реорганизованном из Министерства информации и общественного развития.

    В документе отмечено, что министерство осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия, доступа к информации, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию и государственное регулирование.

    Министерство имеет ведомства:

    - республиканское государственное учреждение «Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

    - республиканское государственное учреждение «Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

    - республиканское государственное учреждение «Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

    - республиканское государственное учреждение «Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

    - республиканское государственное учреждение «Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

    - республиканское государственное учреждение «Комитет по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;

    - республиканское государственное учреждение «Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Республики Казахстан».

    Задачами ведомства определены:

    формирование государственной политики в сферах:

    - культуры, а также международных культурных связей;

    - охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

    - кинематографии;

    - государственных символов;

    - архивного дела и документационного обеспечения управления;

    - электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней;

    - в области ономастики;

    - креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;

    информации;

    - доступа к информации;

    - защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

    телерадиовещания;

    - средств массовой информации;

    - государственной молодежной и семейной политики;

    - модернизации общественного сознания;

    - благотворительности;

    - волонтерской деятельности;

    - медиации;

    - обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия;

    - взаимодействия государства, гражданского общества и общественных советов.

    Положение также предусматривает полномочия и функции министерства.

    В ведении министерства и его ведомств находятся:

    1. АО «Qazcontent».

    2. АО «Агентство»Хабар».

    3. АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

    4. АО «Казтелерадио».

    5. АО «Қазақ әуендері».

    6. АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

    7. НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».

    8. НАО «Государственный центр поддержки национального кино».

    9. ТОО «Қазақ газеттері».

    9. АО «Казахстанский институт общественного развития» и ряд других организаций.

    Документ размещен на сайте открытых НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.

    Реорганизация МИОР РК производится согласно Указу Президента РК от 1 сентября 2023 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».

    Ранее сообщалось, что Аида Балаева назначена министром культуры и информации РК.


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