Какой будет структура обновленного Министерства культуры и информации РК
В частности, разработано положение о Министерстве культуры и информации РК, реорганизованном из Министерства информации и общественного развития.
В документе отмечено, что министерство осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия, доступа к информации, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию и государственное регулирование.
Министерство имеет ведомства:
- республиканское государственное учреждение «Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;
- республиканское государственное учреждение «Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;
- республиканское государственное учреждение «Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;
- республиканское государственное учреждение «Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;
- республиканское государственное учреждение «Комитет по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;
- республиканское государственное учреждение «Комитет по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан»;
- республиканское государственное учреждение «Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Республики Казахстан».
Задачами ведомства определены:
формирование государственной политики в сферах:
- культуры, а также международных культурных связей;
- охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
- кинематографии;
- государственных символов;
- архивного дела и документационного обеспечения управления;
- электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней;
- в области ономастики;
- креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;
информации;
- доступа к информации;
- защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
телерадиовещания;
- средств массовой информации;
- государственной молодежной и семейной политики;
- модернизации общественного сознания;
- благотворительности;
- волонтерской деятельности;
- медиации;
- обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия;
- взаимодействия государства, гражданского общества и общественных советов.
Положение также предусматривает полномочия и функции министерства.
В ведении министерства и его ведомств находятся:
1. АО «Qazcontent».
2. АО «Агентство»Хабар».
3. АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.
4. АО «Казтелерадио».
5. АО «Қазақ әуендері».
6. АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».
7. НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера».
8. НАО «Государственный центр поддержки национального кино».
9. ТОО «Қазақ газеттері».
9. АО «Казахстанский институт общественного развития» и ряд других организаций.
Документ размещен на сайте открытых НПА для публичного обсуждения до 18 сентября.
Реорганизация МИОР РК производится согласно Указу Президента РК от 1 сентября 2023 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».
Ранее сообщалось, что Аида Балаева назначена министром культуры и информации РК.