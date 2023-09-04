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    15:31, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какой будет структура Министерства туризма и спорта РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подготовлено постановление Правительства «О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан», которое преобразовано из Министерства культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ размещен на портале Открытые НПА

    Обновленное министерство имеет следующие ведомства:

    Комитет по делам спорта и физической культуры;

    Комитет индустрии туризма.

    В задачи и полномочия министерства входят формирование государственной политики в сферах: физической культуры и спорта; игорного бизнеса; лотереи и лотерейной деятельности; туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.

    Полномочия - принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;

    запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

    создавать консультативно-совещательные органы при министерстве;

    обращаться в суд;

    делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;

    осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК;

    соблюдать законодательство республики, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;

    принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

    обеспечивать реализацию возложенных на министерство задач и функций;

    принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

    обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе министерства;

    обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных министерству;

    осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством РК, актами президента и правительства РК.

    Положение также устанавливает функции министерства, статус и полномочия первого руководителя.

    В ведении Комитета по делам спорта и физической культуры находятся

    РГКП «Республиканский колледж спорта».

    РГПХ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации».

    РГКП «Дирекция развития спорта».

    РГКП «Антидопинговая лаборатория спортсменов».

    РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта».

    РГКП «Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту».

    РГКП «Центр национальных и конных видов спорта».

    РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау».

    АО «Казспортинвест» и ряд других объектов.

    В ведении Комитета индустрии туризма

    АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

    НАО «Международный университет туризма и гостеприимства».

    Документ будет находиться на публичном обсуждении до 18 сентября.

    Отметим, что первого сентября Министерство туризма и спорта было преобразовано из Министерства культуры и спорта.


    Теги:
    Правительство РК Туризм Спорт Правительство
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