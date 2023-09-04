Какой будет структура Министерства туризма и спорта РК
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Обновленное министерство имеет следующие ведомства:
Комитет по делам спорта и физической культуры;
Комитет индустрии туризма.
В задачи и полномочия министерства входят формирование государственной политики в сферах: физической культуры и спорта; игорного бизнеса; лотереи и лотерейной деятельности; туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.
Полномочия - принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;
запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
создавать консультативно-совещательные органы при министерстве;
обращаться в суд;
делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК;
соблюдать законодательство республики, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;
принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
обеспечивать реализацию возложенных на министерство задач и функций;
принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе министерства;
обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных министерству;
осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством РК, актами президента и правительства РК.
Положение также устанавливает функции министерства, статус и полномочия первого руководителя.
В ведении Комитета по делам спорта и физической культуры находятся
РГКП «Республиканский колледж спорта».
РГПХ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации».
РГКП «Дирекция развития спорта».
РГКП «Антидопинговая лаборатория спортсменов».
РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта».
РГКП «Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту».
РГКП «Центр национальных и конных видов спорта».
РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау».
АО «Казспортинвест» и ряд других объектов.
В ведении Комитета индустрии туризма
АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».
НАО «Международный университет туризма и гостеприимства».
Документ будет находиться на публичном обсуждении до 18 сентября.
Отметим, что первого сентября Министерство туризма и спорта было преобразовано из Министерства культуры и спорта.