Какой будет структура Министерства туризма и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подготовлено постановление Правительства «О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта Республики Казахстан», которое преобразовано из Министерства культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ размещен на портале Открытые НПА

Обновленное министерство имеет следующие ведомства:

Комитет по делам спорта и физической культуры;

Комитет индустрии туризма.

В задачи и полномочия министерства входят формирование государственной политики в сферах: физической культуры и спорта; игорного бизнеса; лотереи и лотерейной деятельности; туристской деятельности, туризма и туристской индустрии.

Полномочия - принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

создавать консультативно-совещательные органы при министерстве;

обращаться в суд;

делегировать часть своих полномочий и функций ведомствам;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК;

соблюдать законодательство республики, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;

принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

обеспечивать реализацию возложенных на министерство задач и функций;

принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе министерства;

обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных министерству;

осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством РК, актами президента и правительства РК.

Положение также устанавливает функции министерства, статус и полномочия первого руководителя.

В ведении Комитета по делам спорта и физической культуры находятся

РГКП «Республиканский колледж спорта».

РГПХ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации».

РГКП «Дирекция развития спорта».

РГКП «Антидопинговая лаборатория спортсменов».

РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта».

РГКП «Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту».

РГКП «Центр национальных и конных видов спорта».

РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау».

АО «Казспортинвест» и ряд других объектов.

В ведении Комитета индустрии туризма

АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

НАО «Международный университет туризма и гостеприимства».

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 18 сентября.

Отметим, что первого сентября Министерство туризма и спорта было преобразовано из Министерства культуры и спорта.