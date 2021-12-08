Какой будет стоимость вакцины Pfizer для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена на вакцину Pfizer будет зависеть от стоимости поставки. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, глава Минздрава рассказал, будет ли Pfizer стоить 20 долларов, как до этого озвучивали представители ведомства.

«Сейчас пока нет четкого понимания. Когда расчеты будут, когда мы уже увидим, что конкретная партия пришла, конкретная сумма ее есть, тогда мы можем рассказать», - пояснил Алексей Цой.

Министр также отметил, что цена пока не определена, но при ее формировании будут исходить из стоимости поставок, которые ожидаются в ближайшие 1-2 месяца.



