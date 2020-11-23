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Какой будет программа первого дня IX Гражданского форума

Автор:  
Серик Сабеков
23 Ноября 2020, 09:57
Какой будет программа первого дня IX Гражданского форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой будет программа первого дня IX Гражданского форума, рассказали организаторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают организаторы, форум пройдет дистанционно, а программма будет очень насыщенной. В таком формате впервые пройдет IX Гражданский форум Казахстана. В течение пяти дней на площадках форума его участники будут обсуждать самые актуальные вопросы.

Сегодня состоится открытие IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz».

Трансляция работы первого дня форума начнется с показа обзора региональных форумов. После этого пройдет подкаст с участием представителей НПО «Ресурсные центры - центры притяжения гражданских инициатив». Модератором выступает руководитель центра гражданских инициатив города Нур-Султана Махаббат Еспенова.

На экспертной площадке «Гражданское общество против коррупции» участники форума смогут обсудить эффективные методы борьбы со взяточничеством и способы прививания в обществе нетерпимости к этому социальному злу. Также пройдут дискуссии «Опыт и практики повышения эффективности общественных советов», «Гражданская ответственность лидеров мнений перед аудиторией».

В режиме LIVE будет работать экспертная площадка «Азаматтық қоғам. Мәселелер мен алдағы көрініс». Здесь состоится встреча-обсуждение министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой и президента Гражданского альянса РК Бану Нургазиевой. Это уникальная возможность пообщаться с интересными спикерами и напрямую задать им свои вопросы.

Кроме того, в первый день Гражданского форума состоятся встречи министров с руководителями НПО. В них примут участие министр здравоохранения РК Алексей Цой, вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, заместитель министра внутренних дел РК Арыстангали Заппаров.

Участники Гражданского форума в режиме онлайн смогут задать вопросы всем спикерам, подвести итоги и обсудить планы дальнейшей работы. В конце первого дня пройдет двухчасовой тренинг «НКО и бизнес, как построить взаимовыгодное сотрудничество».

Разноформатные площадки: тренинги, дискуссии, видеоподкасты, зум-встречи будут одновременно транслироваться в Фейсбуке на странице https://www.facebook.com/azamattyqforum , ютуб-канале: https://www.youtube.com/channel/UCFGPjS9AIdVgqzxj_2aydfQ , инстаграм: https://www.instagram.com/azamattyqforum .

Программа форума и регистрация делегатов доступны на сайте www.azamattyqforum.kz .

Напомним, первый Гражданский форум прошел 14 октября 2003 года. С этого времени развитию третьего сектора страны уделяется большое внимание. Сейчас в Казахстане зарегистрировано свыше 22 000 неправительственных организаций.


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