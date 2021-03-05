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    10:52, 05 Март 2021 | GMT +6

    Какой будет прибыль от экспорта нефти в 2021 году, рассказали в Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие действия предпримет Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+, рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из-за распространения коронавируса, жестких ограничительных мер, нарушения баланса спроса и предложения на нефть, увеличения мировых запасов нефти и нефтепродуктов и связанного с этим переполнения нефтяных складов и возникновения угрозы прекращения добычи нефти во многих нефтедобывающих странах, в том числе в Казахстане, Правительством были приняты проекты постановлений «О введении временных ограничений на использование участков недр для проведения операций по разведке и добыче углеводородов и операций по добыче». В результате мер, принятых Правительством и странами–участницами соглашения ОПЕК+ в рамках сокращения объемов добычи нефти, по итогам 2020 года цена на нефть выросла с 18 до 50 долларов за 1 баррель», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии министерства.

    По его словам, при таких ценах рост учетной прибыли от экспорта нефти, даже с учетом ограничения добычи, составит условно 14 млрд в 2021 году.

    «Коммерческие запасы нефти на складах Организации экономического сотрудничества и развития снизились с 3214 млн баррелей до 3077 млн баррелей», - заключил министр.


    Теги:
    Нефть/газ Астана Энергетика Нефть Экономика
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