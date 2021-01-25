Какой будет последняя неделя января – прогноз синоптиков СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О погоде на предстоящую неделю корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали синоптики Северо-Казахстанской области.

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», уже в понедельник, 25 января, морозы, которые в регион принес холодный антициклон из районов Салехарда, ослабеют до минус 25-29 градусов ночью, днем еще потеплеет до минус 7-12, местами 15 градусов мороза. На большей части территории пройдет снег. Местами возможна метель. Ветер юго-западный, западный со скоростью 9-14, местами 15-20 метров в секунду.

26 января ожидается местами снег и метель. Ветер сохранит скорость и направление, как и в понедельник. Ночью ожидается минус 13-18, местами минус 10 градусов. Днем – 7-12, местами 4 мороза.

В среду, 27 января, возможен снег, туман, низовая метель. Ночью прогнозируется до 10-15 мороза, местами до минус 23 градусов. Днем – минус 7-12 градусов. Ветер западный со скоростью 9-14 метров в секунду, местами – 15-20 метров в секунду.

С 28-го по 31-е января в регионе ожидается местами туман. Без осадков. Ветер западный со скоростью 9-14 метров в секунду. В четверг и пятницу ночью температура воздуха составит 10-15 мороза, местами – минус 18-23 градуса. Днем в четверг ожидается минус 5-10 градусов, в пятницу – 8-13 мороза.

Выходные дни в области будут относительно теплыми. Ночью столбик термометра опустится до минус 7-12, местами – минус 15 градусов, днем потеплеет до 3-8 мороза.



