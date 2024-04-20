Какой будет погода в Казахстане 20 апреля

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 20 апреля, передает агентство Kazinform.

— Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь ночью на востоке Казахстана ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), днем на западе страны небольшой дождь, в горных районах юга, юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди, на западе, юге, юго-востоке с грозами, — говорится в сообщении.

По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке Казахстана прогнозируется пыльная буря, на юге — шквал, на севере, востоке в ночные и утренние часы ожидаются туманы.