Какой будет погода в Казахстане 18 апреля

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 18 апреля, передает агентство Kazinform.

— Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, — говорится в сообщении.

По Казахстану ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы туманы.