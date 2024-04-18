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    05:34, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Какой будет погода в Казахстане 18 апреля

    небо, погода
    Фото: freepik.com

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 18 апреля, передает агентство Kazinform.

    — Большая часть республики находится под влиянием обширного антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, — говорится в сообщении.

    По Казахстану ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы туманы.

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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