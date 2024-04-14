00:05, 14 Апрель 2024 | GMT +6
Какой будет погода в Казахстане 14 апреля
РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 14 апреля, передает агентство Kazinform.
— Атмосферные фронтальные разделы сохранят дождливую и ветреную погоду на большей части РК, в горных районах юго-востока ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (преимущественно дождь). И только на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, — говорится в сообщении.
По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал.