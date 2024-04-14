Какой будет погода в Казахстане 14 апреля

— Атмосферные фронтальные разделы сохранят дождливую и ветреную погоду на большей части РК, в горных районах юго-востока ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (преимущественно дождь). И только на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, — говорится в сообщении.