Какой будет погода в январе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили консультативный прогноз на январь 2020 года, передает МИА «Казинформ».

Согласно консультативному прогнозу первая декада января на большей части территории республики прогнозируется осадочной с туманами и гололедом, в северной половине - с метелями и порывистым ветром.

Первая волна похолодания ожидается в середине первой декады, на западе температура воздуха понизится ночью до 5…15 мороза, в северной половине до 10…25 мороза, в южной половине волна холода сместится на конец декады и составит 3…11 мороза.

Очередные 2 волны холода предполагаются во второй и третьей декадах, более существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в третьей декаде месяца. В северной половине ночью 20…25, местами 30, днем 15…20, местами 10 мороза, в южной половине ночью 17…22, местами 12, днем 10…15, местами 5 мороза.

В целом, средняя температура воздуха за январь ожидается выше нормы на 1°С, лишь местами на западе, севере и востоке республики около нормы.

Осадки прогнозируются меньше нормы в северо-восточной части страны, больше нормы - в горных и предгорных районах востока, юга и юго-востока Казахстана, на остальной территории около климатической нормы.

В «Казгидромете» отметили, что консультативный прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.