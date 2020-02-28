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Какой будет погода в первый день весны в Казахстане
28 Февраля 2020 12:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 29 февраля – 2 марта рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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После метелей и снегопадов, вызванных арктическим холодным фронтом, на Казахстан сместился антициклон. С ним-то в большинстве областей республики в выходные в последний день календарной зимы и первый день весны ожидается тёплая и без осадков погода, из опасных явлений только ночные и утренние туманы, значительно ухудшающие видимость.
Ну, а на западные области уже переместились очередные фронты, поэтому здесь пасмурная погода с осадками, гололёдом и сильным порывистым ветром. И по-прежнему на всей территории Казахстана температура выше средней многолетней.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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