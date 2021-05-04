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    09:13, 04 Май 2021 | GMT +6

    Какой будет погода в мае в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Осадки от апреля к маю увеличиваются в северной половине РК и в горных, предгорных районах юга и юго-востока страны. В мае могут быть возвраты холодов после длительного тепла. По многолетним данным в южных регионах заморозки уже заканчиваются в первой половине мая, а в северных - в конце месяца, но в отдельные годы в южных регионах заморозки могут быть и в конце мая, в северных и восточных регионах даже в июне», - говорится в сообщении Казгидромета.

    По данным синоптиков, с 3 мая, с выносом теплых воздушных масс с восточного побережья Средиземного моря и юга Каспия, на большей части страны ожидается преимущественно малооблачная погода и прогнозируется дальнейшее повышение температурного фона:

    на большей части республики ночью до +10+15°С, днем до +25+30°С;

    на юге и юго-востоке страны столбики термометров достигнут отметки ночью +15+20°С, днем +30+38°С.

    Лишь в западной половине Казахстана, Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, вызовут дожди с грозами, усиление ветра, ожидается колебание температуры воздуха днем от +20+28°С до +13+18°С. В середине первой декады, по мере смещения атмосферных фронтов с запада на восток, местами по территории республики пройдут кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром.

    В конце первой декады с очередным вторжением западного антициклона на большей части Казахстана ожидается кратковременный спад температуры на 5-10°С, в северной половине вновь вероятны ночные заморозки до 3 градусов.

    Согласно консультативному прогнозу, волна холода ожидается еще и во второй декаде, в северной половине страны температура воздуха может опуститься до заморозков 5°С, днем до +10+15°С, в южной половине - ночью до +3+10°С, днем +12+20°С.

    Во второй и третьей декадах месяца, при интенсивных волнах тепла, в северных регионах ожидается по-летнему жаркая погода, днем воздух прогреется до +25+33°С, в южной половине – до +30+38°С.

    В Казгидромете отмечается, что прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

    Теги:
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